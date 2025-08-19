Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβιασμού από κρατούμενο Αλβανό – Στόχος 46χρονος

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβιασμού σε βάρος 46χρονου ημεδαπού, έπειτα από έρευνα που διεξήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Η υπόθεση απασχολούσε τις αρχές από τις αρχές του 2025.

Από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, αποδείχθηκε ότι 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο τον 46χρονο, ζητώντας το ποσό των 300.000 ευρώ με πρόφαση ότι τα όφειλε σε 42χρονο ημεδαπό, του οποίου τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε, ο κρατούμενος είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 46χρονου στην Πιερία, καθώς και για τη ρίψη, την 1η Φεβρουαρίου 2025, βόμβας μολότοφ σε οικία συγγενή του σε περιοχή της Αττικής.

Για την τέλεση της τηλεφωνικής εκβίασης, ο φυλακισμένος Αλβανός προμηθεύτηκε τηλεφωνική συσκευή από 40χρονο συγκρατούμενό του, του οποίου τα στοιχεία έχουν επίσης ταυτοποιηθεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

