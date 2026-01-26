Εξιτήριο από τη ΜΕΘ για τη Σία Κοσιώνη: Τέσσερις ημέρες ταλαιπωρίας με πνευμονιόκοκκο

Τέλος στην ταλαιπωρία της βλέπει η Σία Κοσιώνη, καθώς πήρε σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξιτήριο από τη ΜΕΘ, όπου νοσηλευόταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, νοσώντας με πνευμονιόκοκκο.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και ενώ νοσούσε ήδη, πολύ έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε, μολονότι είχε μεταβεί στην εργασία της, να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο. Έτσι της έκαναν εισαγωγή, καθώς μετά από εξετάσεις βρήκαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Σία Κοσιώνη - Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και επικίνδυνες για την υγεία ασθένειες, μερικές από τις οποίες είναι θανατηφόρες, ενώ αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες πρόκλησης της Πνευμονίας.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εκδηλώνονται πιο συχνά κατά τον χειμώνα και την αρχή της άνοιξης, χρονικό διάστημα στο οποίο τα αναπνευστικά νοσήματα είναι σε έξαρση.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταφέρεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων, για παράδειγμα με το βήχα ή το φτέρνισμα, καθώς και με την κοντινή επαφή και συνεύρεση με κάποιο άτομο που έχει μολυνθεί. Τα παιδιά κάτω των 2 ετών και οι ενήλικες άνω των 65 ετών είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν.