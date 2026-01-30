Εξιτηρίο έλαβε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής, (30/01) ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 νεαρούς ανθρώπους.

Ο 28χρονος μετά την αεροδιακομιδή του από την Ρουμανία, μαζί με τον έναν εκ των δύο ακόμη τραυματιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Α’ Χειρουργική Κλινική, νοσηλευόταν από χθες, Πέμπτη.

Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή καθώς δεν φέρει κακώσεις και έτσι αποφάσισαν ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

Θετικά είναι τα νέα και για τον 20χρονο τραυματία, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

O Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.