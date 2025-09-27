Τέλος η απεργία πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο απεργός πείνας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, έλαβε εξιτήριο μετά από ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις που έδειξαν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν ανησυχητικά ευρήματα, και του δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες πριν αποχωρήσει.
Σύμφωνα με το orange press agency, οι γιατροί ζήτησαν από τον Οικονομόπουλο να λήξει την απεργία πείνας.
Το βράδυ της Παρασκευής (26/9), ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιούσε απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, ο απεργός πείνας λιποθύμησε, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, αφού διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν ελεγχόμενη, τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση.
