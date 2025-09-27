Τέλος η απεργία πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο απεργός πείνας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, έλαβε εξιτήριο μετά από ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις που έδειξαν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν ανησυχητικά ευρήματα, και του δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες πριν αποχωρήσει.

Σύμφωνα με το orange press agency, οι γιατροί ζήτησαν από τον Οικονομόπουλο να λήξει την απεργία πείνας.

Η δήλωση της ιατρού Όλγας Κοσμοπούλου για τον Πάνο Ρούτσι και τη διακοπή της απεργίας πείνας του κ. Οικονομόπουλου: Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου. ​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του. ​Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. ​Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων.

Το βράδυ της Παρασκευής (26/9), ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιούσε απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, ο απεργός πείνας λιποθύμησε, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, αφού διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν ελεγχόμενη, τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση.