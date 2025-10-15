Εξιτήριο για τον Πάνο Ρούτσι μετά την αδιαθεσία του: «Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες»

Ανησυχία επικράτησε προ ωρών λόγω της επείγουσας εισαγωγής του Πάνου Ρούτσι στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε, στη διάρκεια συγκέντρωσης για τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών στο Σύνταγμα.

Τώρα, η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που ενημέρωσε για την κατάστασή του, γνωστοποίησε πως ο πρώην απεργός πείνας κρίθηκε πρόσφορο να πάρει εξιτήριο, και μετέβη στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές σχετικές εξετάσεις και όλες έδωσαν καθησυχαστικές ενδείξεις, οι γιατροί επέτρεψαν στο κ. Ρούτσι να βγει από το νοσοκομείο.

Πάνος Ρούτσι: Τι συνέβη πριν την εισαγωγή του

Μετά από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως κάθισε για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Την ώρα εκείνη περνούσε από το σημείο ασθενοφόρο, και έτσι συγκεντρωμένοι το κάλεσαν για να γίνουν επί τόπου ζωτικές μετρήσεις, και αμέσως αποφασίστηκε η μεταφορά του κ. Ρούτσι στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» αναφέρει πως «Συνεχίζει να χρίζει πλήρους ξεκούρασης, για το λόγο αυτό ζητάμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις.

Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως».