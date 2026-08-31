Εξοργιστικό βίντεο από τη Θεσσαλονίκη: Παράνομοι αγώνες με supercars στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας

Μεγάλη αγανάκτηση έχει προκαλέσει βίντεο από τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου απεικονίζεται supercar να έχει κάνει «πίστα ράλι» το σημείο.

Στο ντοκουμέντο, ο οδηγός φαίνεται να επιταχύνει επάνω στο πλακόστρωτο και να επιδεικνύει το ταχύτατο όχημα σαν να βρίσκεται σε πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ και άλλα ήταν τα οχήματα τύπου supercar στο σημείο με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ να αναφέρουν ότι φέρουν ξένες πινακίδες κυρίως από Τσεχία και Ολλανδία.

Τόσο οι πολίτες, όσο και ο δήμος δεν άφηαν το θέμα να «πέσει κάτω». Σύμφωνα με τη voria.gr, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλο, τόνισε ότι ο δήμος θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε.

Τα πολυτελή αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν λάβει μόνο άδεια στάθμευσης στον χώρο, προκειμένου να λάβουν μέρος σε εκδήλωση.

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Σε σχετικό σχόλιό του, μάλιστα, ο κ. Δημαρέλος αναφέρει πως ο ιδιοκτήτης της εκδήλωσης εντοπίστηκε και ήδη σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος.

Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι»

Αναλυτικά η ανάρτηση του αντιδημάρχου:«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», δήλωσε.