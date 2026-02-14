Μενού

Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του

Γυναίκα κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία από τον άνδρα της, που υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα. Μάλιστα, φέρεται να προχώρησε στη βίαιη πράξη μπροστά στα παιδιά τους.

Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας | Shutterstock
Σοβαρή καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας έγινε στην περιοχή της Εύβοιας και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία της συζύγου του συλληφθέντα αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. 

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 42χρονο αστυνομικό να φέρεται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το eviathema.gr, η γυναίκα αναφέρει ότι, η επίθεση έγινε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. 

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος ωστόσο,  αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

