Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του

Σοβαρή καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας έγινε στην περιοχή της Εύβοιας και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία της συζύγου του συλληφθέντα αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 42χρονο αστυνομικό να φέρεται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το eviathema.gr, η γυναίκα αναφέρει ότι, η επίθεση έγινε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.