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Εύβοια: «Δίδυμες» σεισμικές δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά

Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εύβοια. Ακολούθησε ακόμα μια δόνηση 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα.

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Σεισμογράφος καταγράφει δόνηση | Eurokinissi
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«Δίδυμες» σεισμικές δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά ανησύχησαν για ακόμα μία φορά τους κατοίκους της Έύβοιας.

Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:45 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με επίκεντρο περιοχή 3 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Ακολούθησε ακόμα μια δόνηση στα 3,2 Ρίχτερ ακριβώς στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στη 1:52.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο σεισμός να γίνει αισθητός σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας αλλά και της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.

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