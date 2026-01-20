Εύβοια: Δραματική διάσωση δύο νεαρών στο χιόνια – Κόλλησε το τζιπ

Απεγκλωβίστηκε το τζιπ των δύο νεαρών που κόλλησε στα χιόνια στην Εύβοια τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.

Όπως δήλωσαν στο evima.gr οι εθελοντές της ομάδας fetes4x4, «ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός των δύο νεαρών από τη χιονισμένη Δίρφυ με την συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μελών του συλλόγου μας με δύο οχήματα 4χ4. Καταφέραμε και απεγκλωβίσαμε και το όχημα και το οδηγήσαμε με ασφάλεια στη Στενή».

Νωρίτερα είχε προηγηθεί ο απεγκλωβισμός των δύο νεαρών από τους πυροσβέστες και εθελοντές και όπως δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής Ευβοίας, Αντώνης Μαυρίδης,ρ τους παρέδωσαν σε περιπολικό της αστυνομίας με προορισμό σε ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για δύο νεαρά άτομα από την Αθήνα που έφτασαν τα ξημερώματα κοντά στο καταφύγιο της Δίρφυς.

Οπως εξηγεί ειδικός του καταφυγίου που γνωρίζει την περιοχή, «έχει βάλει χιόνι από εχθές στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά επειδή έχει βοριά το χιόνι το παγώνει – και αν δεν έχεις τα υλικά σου και γνώση μπορεί να κολλήσεις».