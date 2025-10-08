Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις σε τροχαίο - Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evima.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στον δρόμο που οδηγεί προς το Αυλωνάρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κύμης, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
