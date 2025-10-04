Η αποκατάσταση βλαβών και φθορών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Εύβοιας, είναι το αντικείμενο του έργου που χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του χειμώνα. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, από τα πλέον επικίνδυνα στην Ελλάδα, είναι αρχικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών.

Τοποθέτηση χιονοδεικτών στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων οριοδεικτών.

Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, καθώς και σε κάποια τεχνικά έργα.

Τοποθέτηση χιλιομετρικών δεικτών.

Κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχες βλάβες.

«Προχωρούμε σε μία ακόμη παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Εύβοια, όπως έχουμε κάνει και στις άλλες περιφερειακές μας ενότητες. Φροντίζουμε για να αντικατασταθούν φθαρμένες πινακίδες κυκλοφορίας και προετοιμαζόμαστε για τον Χειμώνα με νέους χιονοδείκτες στο ορεινό οδικό τμήμα. Παράλληλα, θα γίνουν και διαγραμμίσεις σε σημεία που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες μας. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 700.000 ευρώ και οι εργασίες ξεκινούν άμεσα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.