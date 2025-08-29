Εύβοια: Ολοκληρώθηκε η καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες από τις φωτιές του 2021

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες καταβολής επιχορηγήσεων – αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας -Αιδηψού που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά της 3ης Αυγούστου 2021.

Επισημαίνεται ότι μετά την εκδήλωση του φαινομένου:

Καταβλήθηκαν για πρώτη φορά αποζημιώσεις σε σημαντική πλειοψηφία των δικαιούχων, μέσω της «Κρατικής Αρωγής». Το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπήρχε, αλλά δημιουργήθηκε μετά από παρεμβάσεις και συσκέψεις σε επίπεδο Υπουργείων, Περιφέρειας και Βουλευτών, που οδήγησαν στην ψήφιση του ν.4797/2021 και στη συνέχεια στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, προκειμένου να ξεκινήσουν σταδιακά οι αποπληρωμές μέχρι την εξόφληση όλων των δικαιούχων.

σε σημαντική πλειοψηφία των δικαιούχων, μέσω της «Κρατικής Αρωγής». Το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπήρχε, αλλά δημιουργήθηκε μετά από παρεμβάσεις και συσκέψεις σε επίπεδο Υπουργείων, Περιφέρειας και Βουλευτών, που οδήγησαν στην ψήφιση του ν.4797/2021 και στη συνέχεια στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, προκειμένου να ξεκινήσουν σταδιακά οι αποπληρωμές μέχρι την εξόφληση όλων των δικαιούχων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αξιοποίησε όλο τον εναπομένοντα χρόνο ως τη συμπλήρωση των 4 ετών που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για την εκκαθάριση των δικαιούχων. Εστίασε σε όλες τις περιπτώσεις φακέλων που δεν είχαν διεκπεραιωθεί, ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και να γίνουν αποδεκτές περισσότερες αιτήσεις για αποζημίωση.

Οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες του Υπουργείου, αλλά και τους πληγέντες συμπολίτες μας, επέφεραν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από πλευράς συμπερίληψης δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία προθεσμίας των 4 ετών:

Σε σύνολο 67 επιχειρήσεων αποζημιώθηκαν 55 δικαιούχοι με το ποσό των 2.448.734,18 ευρώ.

Σε σύνολο 372 αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποζημιώθηκαν 370 δικαιούχοι με το ποσό του 1.785.267,31 ευρώ.

Όσοι τελικά δεν κατέστησαν δικαιούχοι και δεν αποζημιώθηκαν, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας (εκτός οριοθέτησης οικονομική δραστηριότητα, έλλειψη ΟΣΔΕ, ΜΑΑΕ, ΕΛΓΑ κλπ).

Τι δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

«Οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι μεγάλες πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021 σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις στην Π.Ε Εύβοιας ήταν τεράστιες. Προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή και έφεραν πραγματική απόγνωση και απελπισία στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες και γενικά σε όσους δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή τομέα στους πυρόπληκτους Δήμους.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και ξεκινώντας από μηδενική νομοθετική βάση προχώρησε στην υλοποίηση των μέτρων της κρατικής αρωγής, έτσι ώστε η στήριξη και η αποκατάσταση μετά τις μεγάλες καταστροφές να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των περιοχών που επλήγησαν, καθώς και στις ανάγκες κάθε πολίτη.

Στόχος όλων μας ήταν να δοθούν λύσεις σε πληγέντες συμπολίτες μας, ώστε να συνεχίσουν να παραμείνουν όρθιοι, να συνεχίσουν να παραμένουν στις περιοχές τους και την επόμενη μέρα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Δημήτριος Βουρδάνος.

