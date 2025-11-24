Αναστάτωση επικράτησε σε σχολείο της Εύβοιας, καθως λίγα μόλις μέτρα μακριά σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο, με αυτοκίνητο να παρασύρει μητέρα με το 10χρονο παιδί της καθώς περπατούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, όλα συνέβησαν έξω από το 22ο Δημοτικό Χαλκίδας, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα, το πρωί της Δευτέρας (24/11), όταν διερχόμενο ΙΧ παρέσυρε και έριξε κάτω μια μητέρα, η οποία περπατούσε στην άκρη του δρόμου με τον 10χρονο γιο της, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στη διαδρομή για το σχολείο.

Οι ίδις πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα αμέσως ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοήθησουν την άτυχη μητέρα. Ένας γιατρός που περνούσε τυχαία από το σημείο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ίδια μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.