Ξεκίνησε ο χιονιάς στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (31/12), παραμονή της Πρωτοχρονιάς με χιόνι να πέφτει σε ορισμένες περιοχές και το τοπίο να ντύνεται σιγά σιγά στα λευκά.
Οπως αναφέρει το evima.gr αυτη την ώρα χιονίζειστα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτιας.
Να σημειωθεί ότι μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.
