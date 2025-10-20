Εύβοια: Τα ψάρια βγήκαν στη στεριά - Το παράδοξο φαινόμενο στη Χαλκίδα

Μάρτυρες ενός παράδοξου φαινομένου έγιναν τις τελευταίες ώρες, όσοι βρέθηκαν στη Χαλκίδα αφού παρακολούθησαν τον… τρελό χορό των ψαριών.
Εκατοντάδες ψάρια πετάγοντας εκτός θάλασσσας και κανείς δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσει, γιατί συνέβη το φαινόμενο αυτό. Εικασίες κάνουν λόγο για συσχέτιση με την φάση του φεγγαριού ή με το κυνήγι από μεγαλύτερα ψάρια στον βυθό.
Σε κάθε περίπτωση αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς, όπως αναφέρει το evima.
- Ξεσπά η Μαρέβα Μητσοτάκη για δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Το λιγότερο, άστοχο»
- Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές
- Ραγδαίες εξελίξεις για το φονικό στη Φοινικούντα: Βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για στενούς συγγενείς του 68χρονου
- Ο άγνωστος Ράφα Μπενίτεθ: Η λόξα με τα κουρέματα των παικτών, οι βαθυστόχαστες παροιμίες και η ομιλία στο ντους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.