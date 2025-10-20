Μενού

Εύβοια: Τα ψάρια βγήκαν στη στεριά - Το παράδοξο φαινόμενο στη Χαλκίδα

 Κανείς δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσει, γιατί συνέβη το φαινόμενο αυτό.

Μάρτυρες ενός παράδοξου φαινομένου έγιναν τις τελευταίες ώρες, όσοι βρέθηκαν στη Χαλκίδα αφού παρακολούθησαν τον… τρελό χορό των ψαριών.

Εκατοντάδες ψάρια πετάγοντας εκτός θάλασσσας και κανείς δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσει, γιατί συνέβη το φαινόμενο αυτό. Εικασίες κάνουν λόγο για συσχέτιση με την φάση του φεγγαριού ή με το κυνήγι από μεγαλύτερα ψάρια στον βυθό.

Σε κάθε περίπτωση αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς, όπως αναφέρει το evima.

 

