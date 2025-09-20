Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα Πούρνου, στο δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων της κεντρικής Εύβοιας. Αυτή την ενημέρωση είχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κατά την επίσκεψή του σε έργα που είναι σε εξέλιξη σε περιοχές του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Η γέφυρα Πούρνου περνά πάνω από τον ποταμό Λήλαντα και εξυπηρετεί την κυκλοφορία από και προς τους οικισμούς του Πούρνου και του Μίστρου. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το κατάστρωμα της γέφυρας και θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων, καθώς και οι εργασίες σκυροδέτησης των πλακών πρόσβασης ανάντη και κατάντη της νέας γέφυρας. Παράλληλα εκτελούνται και εργασίες οδοποιίας. Το έργο αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία στα τέλη Οκτωβρίου 2025, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμανσης - ασφάλισης.

Τα υπόλοιπα έργα στην περιοχή

Στενό Πούρνου: Περιλαμβάνει εργασίες παράκαμψης – βελτίωσης του οδικού τμήματος με αφετηρία μετά τη γέφυρα Πισσώνα του ποταμού Λήλαντα και πέρας στον κόμβο προς Θεολόγο. Απομένουν οι εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου, διαμέτρου περίπου 24μ, στην περιοχή της διακλάδωσης προς Θεολόγο.

Κόμβος Πισσώνα: Προβλέπει την αποκατάσταση των βλαβών και φθορών που διαπιστώθηκαν στο οδικό τμήμα: Αρτάκη ¬¬– Στενή – όρια Κοινότητας Στροπώνων, μετά από τη θεομηνία «Θάλεια». Αυτήν την περίοδο εκτελούνται εργασίες κατασκευής νέου ισόπεδου κόμβου στην περιοχή που διασταυρώνεται η περιφερειακή οδός Πισσώνα με την επαρχιακή οδό Αρτάκης - Κύμης. Ο νέος κόμβος θα εξυπηρετεί την απευθείας σύνδεση της Επαρχιακής Οδού 11 (Αρτάκη ¬¬– Στενή – όρια Κοινότητας Στροπώνων) με την Επ. Οδό 12 (Χαλκίδα – Μίστρος - Μονόδρυ) και το νέο τμήμα της προς Βασιλικό, παρακάμπτοντας τον οικισμό του Πισσώνα.

Στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας πρόκειται επίσης να ξεκινήσουν τα έργα:

Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο

Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 πριν τον Πισσώνα

Αποκαυάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδός Μίστρος - Σέττα

«Παραδίδουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου τη νέα, ασφαλή γέφυρα του Πούρνου στην κεντρική Εύβοια. Παράλληλα, επιβεβαιώσαμε την ταχεία εξέλιξη των εργασιών και στα άλλα οδικά έργα που εκτελούνται στο οδικό τμήμα από τη γέφυρα του Πούρνου προς τον Μίστρο -το λεγόμενο “στενό του Πούρνου”, όπως και ο κόμβος σύνδεσης της παράκαμψης Πισσώνα με τον οδικό άξονα Αρτάκης – Στενής – Στροπώνων. Ξεκινούν ακόμη τα έργα αποκατάστασης στις γέφυρες Μίστρου, Πισσώνα, όπως και ένα ακόμη οδικό έργο βελτίωσης του τμήματος Μίστρος – Σέττα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο οδικό δίκτυο της κεντρικής Εύβοιας, που δεν περιορίζεται σε αποκαταστάσεις. Είναι μια σειρά από έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, για την καλύτερη διασύνδεση των χωριών της Δίρφυς με τη Νέα Αρτάκη, τη Χαλκίδα, το Ληλάντιο πεδίο και όχι μόνο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.