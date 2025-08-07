Ξεκίνησε και προχωρά κανονικά η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε την Τρίτη στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Η διαδικασία κινήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου επί του σχεδίου και εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή, μετά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του σκάφους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην επιχείρηση θα μετέχουν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού, όπως μεταφέρει και το ΣΚΑΙ.

Νέα Στύρα: Η διαδικασία για αποκόλληση του φέρι μποτ

Οι δύτες που επιθεώρησαν το κήτος έχουν εντοπίσει ζημιές, με πολλαπλά σχίσματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου.

Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Η επιχείρηση αναμένεται να είναι μία σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ικανοποιεί ακριβείς νομικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Η κύρια ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες μαζί με τις αρμόδιες αρχές.

Διαδικασία και Υποχρεώσεις

Ενημέρωση των αρχών: Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών για το συμβάν.

Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών για το συμβάν. Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία: Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναθέτει την επιχείρηση σε μια εξειδικευμένη εταιρεία ναυαγιαίρεσης και διάσωσης.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναθέτει την επιχείρηση σε μια εξειδικευμένη εταιρεία και διάσωσης. Υποβολή Σχεδίου: Η εταιρεία ναυαγιαίρεσης καταρτίζει ένα λεπτομερές σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης, που υποβάλλεται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές για έγκριση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

εκτίμηση των ζημιών του πλοίου, συνήθως με υποβρύχιες έρευνες από δύτες.

του πλοίου, συνήθως με υποβρύχιες έρευνες από δύτες. τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκόλληση (π.χ. χρήση ρυμουλκών, ανύψωση πλώρης, μετατόπιση φορτίου).

που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκόλληση (π.χ. χρήση ρυμουλκών, ανύψωση πλώρης, μετατόπιση φορτίου). μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

για την αντιμετώπιση πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών του πλοίου πριν την αποκόλληση (π.χ. στεγανοποίηση ρηγμάτων).

Νέα Στύρα: Ετοιμάζονται μηνύσεις από επιβάτες

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNEWS: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».