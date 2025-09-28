Εύβοια: Θλίψη στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που έχασε την ζωή του στο Blue Star Chios

Σε ατμόσφαιρα σιωπής και βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το πρωί, Κυριακή, στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο πλοίο Blue Star Chios. Ο Ιερός Ναός της περιοχής γέμισε από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον νεαρό.

Η οικογένεια του 20χρονου πενθεί, και η κοινωνία στέκεται δίπλα της με σεβασμό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του Blue Star Chios, κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εργασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και την τεχνική ανάλυση του Ναυάρχου ε.α. Νίκου Σπανού, ο νεαρός προσπάθησε να περάσει από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου, η οποία λειτουργούσε χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η πόρτα άνοιξε μόνο μερικώς (περίπου 30–40 εκατοστά), ενώ το πλήρες άνοιγμα φτάνει το 1,20 μέτρο. Ο ναυτικός, προσπαθώντας να τη διασχίσει, φέρεται να ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό κλεισίματος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του.

Ο νεαρός είχε προσληφθεί νόμιμα ως καθαριστής μηχανής στις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο να αποκτήσει εμπειρία για την έκδοση διπλώματος μηχανικού. Είχε υποβάλει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένης της βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Με την επιβίβασή του στο πλοίο, είχε ακολουθήσει πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.