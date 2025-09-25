Στο μικροσκόπιο βίντεο για το δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό: Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος», μετά τη σύλληψή τους στο πλαίσιο της διερεύνησης του τραγικού εργατικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναυτικό.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πειραιά, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/09), όταν ο 20χρονος, ανειδίκευτος ναυτικός, τραυματίστηκε θανάσιμα από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Ο νεαρός καθαριστής μηχανής είχε μόλις ξεκινήσει τη βάρδιά του και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει από την πόρτα, η οποία έκλεισε απότομα, παγιδεύοντάς τον.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του πλοίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φαίνεται να ενεργοποιεί τον μηχανισμό της πόρτας πατώντας τον σχετικό μοχλό, η πόρτα ανοίγει ελάχιστα και, καθώς επιχειρεί να περάσει, πατάει εκ νέου τον μοχλό με αποτέλεσμα να παγιδευτεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος ναυτικός, κάτοχος πιστοποιητικού του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, είχε λάβει μόλις μονοήμερη εκπαίδευση επί του πλοίου, όπως προβλέπεται, προτού ενταχθεί στο πλήρωμα.

Παρά την άμεση αντίδραση των συναδέλφων του, δεν κατέστη δυνατή η παροχή βοήθειας, καθώς ο τραυματισμός του ήταν μη αναστρέψιμος.

24ωρη απεργία από τα ναυτεργατικά σωματεία

Το δυστύχημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ναυτεργατικών σωματείων, τα οποία προχώρησαν σε 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας ελλείψεις στην εκπαίδευση και τα μέτρα ασφαλείας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ναυτεργάτες συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους και ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του 20χρονου.

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01' και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Και συνέχισε: «Συγκεκριμένα, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς τα λιμάνια Χάλκης-Διαφανίου-Καρπάθου-Κάσου-Ανάφης-Θήρας-Πειραιά, κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. “Ανθρωποκτονία από αμέλεια”».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εξέφρασαν «τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη». Και πρόσθεσαν: «Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.»