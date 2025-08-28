ΕΥΔΑΠ: Προγραμματισμένες διακοπές ύδρευσης σε Ψυχικό, Περιστέρι και Ίλιον

Τρεις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης έχει ανακοινώσει και την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, η ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με το πλάνο της χωρίς νερό θα μείνουν περιοχές στο Ψυχικό, το Περιστέρι και το Ίλιον.

Συγκεκριμένα:

Ίλιον: Λαυρίου και Μοναστηρίου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

Περιστέρι: Σπετσών και Λυκούργου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

Ψυχικό: Αλ. Παπαναστασίου και 25ης Μαρτίου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για βλάβη

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε για θέματα βλαβών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό σας η ΕΥΔΑΠ παρέχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας της και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.eydap.gr/CustomerService.