Μενού

ΕΥΔΑΠ: Προγραμματισμένες διακοπές ύδρευσης σε Ψυχικό, Περιστέρι και Ίλιον

Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Reader symbol
Newsroom
ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τρεις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης έχει ανακοινώσει και την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, η ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με το πλάνο της χωρίς νερό θα μείνουν περιοχές στο Ψυχικό, το Περιστέρι και το Ίλιον.

Συγκεκριμένα:

  • Ίλιον: Λαυρίου και Μοναστηρίου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

  • Περιστέρι: Σπετσών και Λυκούργου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

 

  • Ψυχικό: Αλ. Παπαναστασίου και 25ης Μαρτίου

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για βλάβη

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε για θέματα βλαβών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό σας η ΕΥΔΑΠ παρέχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας της και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.eydap.gr/CustomerService.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ