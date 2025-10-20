Το «ευχαριστώ» του Άδωνι Γεωργιάδη στη Δήμητρα Κατσαφάδου για τις κρέμες: «Εκατό φορές θα τη διαφημίσω»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πριν από λίγες ημέρες δήλωσε ότι έχει κάνει botox και εμφύτευση μαλλίων ενώ σήμερα (20/10) απάντησε στον τηλεοπτικό αέρα για την «διαφήμιση» που έκανε στην Δήμητρα Κατσαφάδου και την «La vie en Rose».

«Δέχτηκα κριτική γιατί διαφήμισα μια εταιρεία για κρέμες, τη La Vie en Rose της κυρίας Κατσαφάδου. Για ποιον λόγο το έκανα όμως; Πέρα από το ότι είναι πολύ καλές κρέμες και τις συστήνω έχω συγκινηθεί και με αυτή την οικογένεια για τον εξής λόγο:

Έρχονται μια μέρα στο γραφείο μου και μου λένε: Εμείς τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά και θέλουμε να κάνουμε δωρεές στο ΕΣΥ».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε το «ευχαριστώ» του συμπληρώνοντας: «Ας έρθουν και άλλοι να κάνουν τέτοιες δωρεές να τους διαφημίσω. 100 φορές θα την διαφημίσω και σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναγνωρίζουμε το καλό» είπε στο Action 24.

Αναφορικά με τα botox που έκανε, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε πως πρόκειται για μεγάλη υποκρισία «να κρύβουμε αυτό που κάνουμε» σπεύδοντας μάλιστα να συμπληρώσει πως στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών δεν υπάρχει ούτε ένα ραντεβού. «Μόνο ο Άδωνις πάει;» διερωτήθηκε.