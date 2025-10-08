Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εκτός πλάνου το lockdown - Πότε εφαρμόζονται τα μέτρα και οι αποζημιώσεις

Σε ενίσχυση των ελέγχων και μεγαλύτερη συνεργασία προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που πλήττει τον αγροτικό κόσμο της χώρας, με το ενδεχόμενο του lockdown να αποκλείεται.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποφασίστηκε σήμερα (8/10), κατά την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο καλύτερος συντονισμός και η αυστηρή τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία και την εξέλιξή της, ιδίως τον τελευταίο μήνα και αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Η νέα δέσμη μέτρων

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του αρμόδιου Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,

καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων, στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,

περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου, στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.