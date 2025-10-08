Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έφερε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας πως μία 38χρονη γυναίκα, το βράδυ της Δευτέρας, μετέβη στο νοσοκομείο «Αττικόν» με αίματα στο πρόσωπό της, απόρροιας επίθεσης με πιρούνι.
Η 38χρονη γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον σύντροφό της για την άγρια επίθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σήμερα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να «σωθεί» το μάτι της.
Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος «σώθηκε», την ώρα που η γυναίκα στο Αττικόν δίνει «μάχη» για να μην χάσει την όρασή της, ενώ νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
