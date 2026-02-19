Ευλογιά: Στις 479.821 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων - 11 νέα κρούσματα το 2026

Σοβαρή τροπή έχει πάρει το ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων, και τα νούμερα των ζώων που έχουν θανατωθεί, σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν φτάσει στα 479.821.

Ο αριθμός αφορά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 και έως τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ την ίδια στιγμή έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων την περίοδο 9 Φεβρουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν ήδη 11 νέα κρούσματα στις εξής 7 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας:

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Ηλείας

Καβάλας

Ξάνθης

Ροδόπης

Σερρών