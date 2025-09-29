Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται για πληγέντες κτηνοτρόφους

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων στην κτηνοτροφία, με έμφαση την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι του 2024 εμφανίστηκαν δύο σοβαρές ζωονόσοι: η πανώλη και η ευλογιά. Όπως είπε, η πανώλη περιορίστηκε και εξαλείφθηκε σχετικά γρήγορα με lockdown, καθώς έχει μικρό χρόνο επώασης (20-21 ημέρες).

Αντίθετα, η ευλογιά παρουσιάζει πολύ δυσκολότερο επιδημιολογικό μοντέλο, αφού ο ιός επιβιώνει έως και έξι μήνες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κρούσματα ακόμη και σε περιοχές που δεν γειτνιάζουν.

Τα μέτρα για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα

Ο ίδιος ανέφερε ότι η προσωρινή άρση των περιορισμών το Πάσχα οδήγησε σε νέα έξαρση κρουσμάτων, ενώ και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στη διασπορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από κτηνοτρόφους και περιφερειακές αρχές δεν ήταν επαρκής, γεγονός που δυσχέρανε την κατάσταση.

Ο υπουργός παρουσίασε τις ενέργειες που έγιναν:

Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης.

Υγειονομικοί έλεγχοι και συνεχής συντονισμός με Περιφέρειες.

Ταφή και υγειονομική διαχείριση νεκρών ζώων.

Task Force υπό τον Γενικό Γραμματέα και ανάπτυξη συστήματος γεωχωρικής παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου.

Διασυνοριακά μέτρα με καθημερινή ενημέρωση για κρούσματα σε γειτονικές χώρες και συνεργασία με Βουλγαρία και Τουρκία.

Αποζημιώσεις και στήριξη κτηνοτρόφων

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα - Οι αποζημιώσεις

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα αυξήθηκαν σημαντικά:

Από 150 ευρώ σε 250 ευρώ ανά καθαρόαιμο ζώο.

Κατά μέσο όρο, οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν 200-220 ευρώ, ποσό που –όπως τόνισε– είναι «μακράν υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ».

Παράλληλα, εξήγησε ότι:

Έχουν εγκριθεί 20 εκατ. ευρώ για νέες πληρωμές αποζημιώσεων. Για τις ζωοτροφές, οι πληρωμές καθυστέρησαν, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερος του αναμενόμενου.

Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στις καταβολές, οι οποίες θα κυμανθούν από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο εγκλεισμού.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς αποτελεί δυναμικό φαινόμενο που απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση μέτρων και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Όπως είπε, «η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ευθύνη όχι μόνο του κράτους, αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων».