Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 400.000 οι θανατώσεις ζώων - Ο «χάρτης» των κρουσμάτων

Σε 470.274 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 9 Ιανουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τα στοιχεία παρέχονται από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο «χάρτης» των κρουσμάτων

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 - 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Πρόκειται για τις Π.Ε:

Αιτωλοακαρνανίας (7)

Αχαΐας (6)

Δράμας (1)

Ηλείας (3)

Ημαθίας (1)

Καβάλας (2)

Καρδίτσας (3)

Κιλκίς (2)

Λάρισας (2)

Μαγνησίας & Σποράδων (3)

Ξάνθης (9)

Πέλλας (4)

Πιερίας (6)

Ροδόπης (5)

Σερρών (1)

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2)