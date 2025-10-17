Μενού

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη 60χρονος που μετέφερε εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων:

Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη 60χρονος που επιχείρησε να εισάγει εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων.

Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη 60χρονος που μετέφερε παράνομα, εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων, ασθένεια που ταλαιπωρεί εδώ και καιρό τους κτηνοτρόφους της χώρας.

Ο άντρας, κάτοικος Κομοτηνής συνελήφθη από τις Αρχές καθώς επιχείρησε από τον Έβρο με φορτηγό να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα ένα κιβώτιο γεμάτο με εμβόλια που καταπολεμούν την ευλογιά των προβάτων.

Στο πλαίσιο ελέγχου στον οποίο προχώρησε η αστυνομία στο όχημά του, βρέθηκαν δώδεκα φιαλίδια υγρής ουσίας που αποτελούν τον διαλύτη και δώδεκα φιαλίδια σκόνης που αποτελούν το εμβόλιο.

Στην κατάθεση του ο 60χρονος ανέφερε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο άντρας έχει οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

 

