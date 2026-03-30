Εύοσμος Θεσσαλονίκης: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Εγκληματική ενέργεια «βλέπουν» οι αρχές

Η αστυνομία εντόπισε νεκρή 59χρονη μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Εγκληματική ενέργεια το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Συναγερμός στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές βρήκαν μια 59χρονη νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με το thestival.gr οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής για την εκτίμηση των συνθηκών θανάτου.

