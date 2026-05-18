Μενού

Ευρυτανία: Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση όλμου που εντοπίστηκε σε δάσος

Ένα παλιό βλήμα όλμου από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Ευρυτανίας, εξουδετερώθηκε από ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών.

Reader symbol
Newsroom
dasos
Δάσος (Φωτογραφία αρχείου) | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (17/5/2026) από περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Το πρωί της Δευτέρας, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, με εμπειρία στην εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD) και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED), προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με το lamiareport.gr, συμμετείχαν πέρα από τα στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών στο Αυλάκι Στυλίδας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φουρνάς.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί κατάλοιπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα», στη θέση «Ταψάκι».

Οι πεζοπόροι που το βρήκαν ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ειδοποίησαν τους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας.

Κλιμάκιο μετέβη αρχικά στο σημείο για την αναγνώριση του αντικειμένου και οργανώθηκε για τη Δευτέρα η εξουδετέρωση και η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο, όπου και καταστράφηκε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ