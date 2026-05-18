Ευρυτανία: Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση όλμου που εντοπίστηκε σε δάσος

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (17/5/2026) από περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Το πρωί της Δευτέρας, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, με εμπειρία στην εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD) και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED), προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με το lamiareport.gr, συμμετείχαν πέρα από τα στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών στο Αυλάκι Στυλίδας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φουρνάς.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί κατάλοιπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα», στη θέση «Ταψάκι».

Οι πεζοπόροι που το βρήκαν ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ειδοποίησαν τους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας.

Κλιμάκιο μετέβη αρχικά στο σημείο για την αναγνώριση του αντικειμένου και οργανώθηκε για τη Δευτέρα η εξουδετέρωση και η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο, όπου και καταστράφηκε.