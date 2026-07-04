Ευτυχισμένα δηλώνουν 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα - Συνήθως είναι αγόρια, καλοί μαθητές

Οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024−2025. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας.



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