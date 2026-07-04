Μενού

Ευτυχισμένα δηλώνουν 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα - Συνήθως είναι αγόρια, καλοί μαθητές

Μελέτη του ΚΕΠΕ δείχνει ότι το 77,94% των παιδιών στη χώρα είναι ευτυχισμένα, με κύριους παράγοντες την οικογένεια και το σχολείο.

Reader symbol
Newsroom
geitonia
Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024−2025. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας.
 

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ