«Φάγαμε σαν βασιλιάδες με 100 ευρώ»: Τι λένε οι τουρίστες για τις τιμές στην Αθήνα

Εν μέσω καλοκαιριού η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ταξιδιώτες κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης.

Δίνοντας το στίγμα της φετινής σεζόν, επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή της Πλάκας και της Ακρόπολης μίλησαν στο Orange Press Agency για όσα τους ελκύουν αλλά και για όσα τους ξενίζουν στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει, η χώρα παραμένει ένας ιδιαίτερα αγαπητός προορισμός, με το παραδοσιακό φαγητό, την πλούσια κουλτούρα και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός επισκέπτη από την Τουρκία, ο οποίος επιλέγει ανελλιπώς την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές την τελευταία δεκαετία.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι τουρίστες που είχαν επισκεφθεί ξανά τη χώρα επισημαίνουν ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς ο όγκος των επισκεπτών έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ εντοπίζουν και μια μικρή υποχώρηση στα επίπεδα καθαριότητας. Παρ' όλα αυτά, η κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι οι τιμές παραμένουν άκρως προσιτές και ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις χώρες προέλευσής τους.

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«Φάγαμε σαν βασιλιάδες με 100 ευρώ, στη χώρα μου θα πληρώναμε 300»

Ο Ομρί, από το Ισραήλ δηλώνει πολύ ικανοποιημένος για όσα συνάντησε στην επίσκεψή του μέχρι στιγμής:

«Με λένε Ομρί. Είμαι από το Ισραήλ. Είναι πραγματικά ωραία, έχει πολλή ζέστη, αλλά ακόμη δεν τα έχω δει όλα, τα κύρια μέρη, όπως η Ακρόπολη. Μου αρέσει η αύρα, είναι πραγματικά Μεσογειακά... Πραγματικά μου αρέσει αυτή η αύρα. Ωραία αύρα κι εξαιρετικό φαγητό. Εξαιρετικό φαγητό και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές. Πολύ χαμηλότερες απ' ό,τι στη χώρα μου. Πολύ χαμηλότερες όμως, όπως χτες που ήμασταν σε ένα εστιατόριο, φάγαμε σαν βασιλιάδες, με 100 ευρώ, τη στιγμή που για το ίδιο γεύμα θα πληρώναμε στη χώρα μου 300 ευρώ. Οπότε είναι πολύ φτηνά για εμάς».

«Ερχόμαστε εδώ και δέκα χρόνια, κάθε καλοκαίρι, οι άνθρωποι είναι όπως εμείς στην Τουρκία»

Στην κατηγορία των πιστών «θαμώνων» φαίνεται ότι ανήκει ο Μέτε, από την Τουρκία, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι δύο λαοί έχουν εξαιρετικές ομοιότητες.

«Είμαστε από την Τουρκία. Ερχόμαστε από το 2015. Πάνω - κάτω, εδώ και 10 χρόνια επισκεπτόμαστε την Ελλάδα, κάθε καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι βρισκόμαστε στην Αθήνα. Σήμερα θα επισκεφθούμε ιστορικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης» υπογραμμίζει.

Ο Μετέ τονίζε ότι «μας αρέσει πολύ η Ελλάδα, επειδή μας αρέσουν οι άνθρωποι εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό όπως εμείς, κάτι που καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που περνάμε αρκετό χρόνο εδώ. Επίσης μας αρέσει το φαγητό και η κουλτούρα. Έχουμε διασκεδάσει σε όλες τις επισκέψεις μας στην Ελλάδα. Πήγαμε σε πολλά μέρη, αλλά είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε οικογενειακά μαζί με τους φίλους μας».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο Μετέ λέει ότι «είναι εντάξει, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, βλέπω μία αύξηση στις τιμές. Υπάρχει δεδομένα μία αύξηση, αλλά ακόμη κι έτσι είναι φθηνότερα απ' ό,τι στην Τουρκία.

Σε μερικά φαγητά οι τιμές έχουν αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια περίπου 40% - 50% σε επίπεδο ευρώ. Οπότε για εμάς είναι μία άνοδος, την οποία μπορούμε να αισθανθούμε. Ακόμη κι έτσι όμως, συνεχίζουμε να αγαπάμε την ελληνική μουσική, το ελληνικό φαγητό και τους ανθρώπους, την κουλτούρα, οπότε συνεχίζουμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο».

«Μια πολύ διαφορετική Ελλάδα, τώρα έχει περισσότερο κόσμο και είναι λίγο πιο βρώμικα»

Η Ελλάδα είναι γνώριμη και στην Πάττι από τις ΗΠΑ, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα ξανά στο παρελθόν.

«Αυτή είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά μας στην Ελλάδα. Ήμασταν οικογενειακά στις Σπέτσες και αυτή είναι η δεύτερη φορά μας στην Αθήνα. Τι μου αρέσει περισσότερο; Ο καιρός, θέλω να πω έχει ηλιοφάνεια κάθε μέρα. Μου αρέσει η ζωντάνια της πόλης της Αθήνας. Μου αρέσουν οι αρχαιότητες, αγαπάμε τα μουσεία. Περάσαμε υπέροχα κολυμπώντας στις Σπέτσες και στα σκάφη, τα περάσαμε υπέροχα» αναφέρει και προσθέτει:

«Τι δεν μου αρέσει; Ότι έχει πολλή ζέστη σήμερα. Την επόμενη φορά που θα έρθω, θα είναι σε άλλη εποχή, που δεν θα έχει τόσο ζέστη και θα μπορώ να περπατήσω περισσότερο, γιατί έχει πολλά υπέροχα μονοπάτια. Αν βρίσκω τις τιμές υψηλές ή χαμηλές; Υψηλότερες σε σχέση με την πρώτη φορά που ήρθα, αλλά οκ, οι τιμές είναι εντάξει. 15 χρόνια πριν, (ήταν) μια πολύ διαφορετική Ελλάδα, ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Τώρα έχει περισσότερο κόσμο, είναι λίγο πιο βρώμικα, αλλά κάθε μέρος είναι έτσι».

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«Το έχουμε λατρέψει»

Ενθουσιασμένος από την μέχρι τώρα παραμονή του στη χώρα δηλώνει και ο Φλοριάν από τη Γαλλία:

«Το όνομά μου είναι Φλοριάν Αρνό. Είμαι από τη Γαλλία και το Παρίσι. Ναι, είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, πράγματι. Πολύ ωραία για την ώρα. Το έχουμε λατρέψει. Μείναμε μία εβδομάδα στη Σίφνο και λίγες ημέρες τώρα στην Αθήνα. Πραγματικά εκτιμάμε τον χρόνο μας εδώ. Οι τιμές είναι χαμηλότερες από τη Γαλλία, νομίζω είναι εντάξει. Στην πραγματικότητα, επειδή τα περισσότερα πράγματα είναι ελεύθερα, ειδικά στη Σίφνο, δεν παρακινείσαι να πληρώσεις για παραπάνω απ' όσα πραγματικά χρειάζεσαι, οπότε στην τελική δεν ξοδεύεις πάρα πολλά».

«Όταν τρώμε έξω, το κόστος δεν πλησιάζει καν στο μισό τις τιμές της Γαλλίας»

«Είμαστε από τη Γαλλία. Θέλαμε να επισκεφτούμε μία άλλη χώρα. Πέρυσι πήγαμε στη Ρώμη, οπότε φέτος θέλαμε να πάμε σε μια άλλη πρωτεύουσα. Θέλαμε να δούμε φυσικά τα αρχαία μνημεία, όπως τον Παρθενώνα, την Αρχαία Αγορά επίσης. Και θέλαμε να δούμε έναν πολιτισμό που δεν είναι δικός μας, οπότε θέλαμε να έρθουμε εδώ» αναφέρει ένα ζευγάρι.

«Μας αρέσουν η κουλτούρα και τι τρώμε προφανώς. Τρώμε ωραία. Ανακαλύψαμε τον γύρο και το σουβλάκι. Που είναι πολύ ωραία. Το τζατζίκι. Σε σχέση με τη Γαλλία οι τιμές είναι χαμηλές, το ίδιο και σε σχέση με τη Ρώμη. Έξω από το διαμέρισμα που μένουμε, υπάρχει ένα εστιατόριο και όταν τρώμε εκεί, το κόστος δεν πλησιάζει καν στο μισό τις τιμές της Γαλλίας. Οπότε είναι πολύ καλά και το φαγητό είναι πιο υγιεινό και καλύτερο απ' ό,τι στη Γαλλία» προσθέτουν με χαμόγελο.