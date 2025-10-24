Το φαινόμενο ΛΕΞ «ξαναχτυπά»: Τεράστιες ουρές στην Θεσσαλονίκη για το περιζήτητο αξεσουάρ

Μεγάλες ουρές, μήκους δεκάδων μέτρων, σχηματίστηκαν χθες (23/10) το βράδυ στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.

Αιτία ήταν η επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του ράπερ ΛΕΞ με γνωστή εταιρεία, η οποία περιλάμβανε ένα καπέλο με το χαρακτηριστικό λογότυπο «Θ». Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε προαναγγείλει την εκδήλωση («event») μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, με αποτέλεσμα πλήθος από φανς να συρρεύσουν στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η συλλογή είχε γίνει ανάρπαστη και στη συναυλία του ΛΕΞ τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, όπου τα 3.000 αριθμημένα τεμάχια που είχαν διατεθεί εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Όσοι βρίσκονταν στην αναμονή -αρκετοί περίμεναν από τις πέντε το απόγευμα, αποζημιώθηκαν από τους ήχους των γνωστών παραγωγών και συνεργατών του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, οι οποίοι έπαιζαν μουσική σε dj set που είχε στηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης.