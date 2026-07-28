Το φαινόμενο της «πεταλούδας» στον Βόλο: Οδηγός τρόμαξε από έντομο και καρφώθηκε σε κολώνα

Ένα παράταιρο τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον περιφερειακό Βόλου, όταν ένας οδηγός τρόμαξε τόσο πολύ από έντομο, ώστε έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του.

Όπως αναφέρει το magnesianews, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το έντομο μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που κινούνταν προς τη Νέα Δημητριάδα.

Ο οδηγός του οχήματος πανικοβλήθηκε στη θέα του αρθρόποδου με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος το οποίο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε κολόνα με το μπροστινό δεξί μέρος, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ.

Παρότι άνοιξαν οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, ο 60χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Βόλου.