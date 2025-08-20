Fake news ότι Αφγανός μετανάστης επιτέθηκε σε Εύζωνες – Τι πραγματικά ισχύει

Viral έγινε το τελευταίο διάστημα μία υποτιθέμενη είδηση πως ένας Αφγανός μετανάστης επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η διάδοση της συγκεκριμένης «είδησης» πήρε διαστάσεις με ευθύνη κυρίως του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη ο οποίος έσπευσε (προφανώς για πολιτικούς λόγους) να «σηκώσει» το θέμα.

Παράλληλα, αρκετά ΜΜΕ (κυρίως φιλοκυβερνητικά) δημοσίευσαν και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας μετανάστης στον χώρο μπροστά από το μνημείο να φωνάζει κάτι στη γλώσσα του χωρίς να είναι σαφές αν απευθύνεται στους Εύζωνες ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο δε φαίνεται στο πλάνο.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις οι οποίες «ενώθηκαν» για να γίνει το αφήγημα περισσότερο πιστευτό.

Η πρώτη υπόθεση έχει πράγματι να κάνει με την προσαγωγή ενός νεαρού, αφγανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025. Όπως αποκαλύπτει το policereport.gr, «περί τις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, μετά από υπόδειξη του Επόπτη των Ευζώνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, προσήχθη από αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής, καθώς παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Το άτομο παρελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για το ΑΤ Συντάγματος».

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΑΤ Συντάγματος και μετά από εξακρίβωση στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος αφού τίποτα το ενοχοποιητικό δεν προέκυψε σε βάρος του!

Η δεύτερη υπόθεση έχει να κάνει με το βίντεο που συνόδευσε την «είδηση» και διαδόθηκε στα social media με τις απαραίτητες σε αυτές τις περιπτώσεις εθνικιστικές κραυγές.

Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να φωνάζει κάτι στη γλώσσα του και δύο αστυνομικοί να τον πλησιάζουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο. Το ζήτημα με το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο, είναι ότι είναι... παλιό!

Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς τραβήχτηκε, ωστόσο, είναι σαφές πως δεν είναι τωρινό καθώς τόσο ο μετανάστης όσο και οι δύο αστυνομικοί φορούν χειμερινά ρούχα. Αφενός ο μετανάστης φοράει μακρυμάνικη μπλούζα και κρατάει μπουφάν ενώ και οι αστυνομικοί φορούν τις χειμερινές στολές τους!

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, ο μετανάστης που προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμιά κατηγορία σε βάρος του, «φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα και οι αστυνομικοί που τον παρέλαβαν για να τον συνοδεύσουν στο ΑΤ Συντάγματος φορούσαν τις καλοκαιρινές στολές τους».

Στην πραγματικότητα κανείς δε γνωρίζει πότε ακριβώς τραβήχτηκε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν είναι μήνες ή και χρόνια πριν από το περιστατικό το οποίο υποτίθεται ότι παρουσιάζει.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού με τον νεαρό Αφγανό (αυτό που έγινε πριν μερικές ημέρες), τόνισε μιλώντας στο Reader πως από την πρώτη στιγμή του περιστατικού ήταν ξεκάθαρο πως ο άνθρωπος αυτός δεν είχε συναίσθηση του τι κάνει και που απευθύνεται. «Έμοιαζε να είναι χαμένος. Σαν να τα είχε βάλει με κάποιον αόρατο άνθρωπο και σίγουρα όχι με τους Εύζωνες, πάντως. Όσοι ήμασταν εκεί το αναφέραμε αυτό στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν και έδειξαν και οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται», ανέφερε.

Ο ίδιος μάρτυρας, μάλιστα, επιβεβαίωσε πως άλλος ήταν ο νεαρός που προσήχθη και άλλος ο άνθρωπος που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral!