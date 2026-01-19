Μενού

Ferryhopper: Ποια νησιά προτίμησαν Έλληνες και ξένοι το 2025

Μία χρονιά με αλλαγές και μετατοπίσεις στις ταξιδιωτικές επιλογές τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό αποδείχθηκε το 2025.

Reader symbol
Newsroom
Αίγινα
Λιμάνι της Αίγινας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μία χρονιά με αλλαγές και μετατοπίσεις στις ταξιδιωτικές επιλογές για τα νησιά, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό αποδείχθηκε το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryhopper.

Ειδικότερα, οι 10 δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Έλληνες ταξιδιώτες το 2025, ήταν όλοι τους «δοκιμασμένα» νησιά που προτιμήθηκαν είτε για την εγγύτητά τους στον ηπειρωτικό κορμό, για τις τιμές, και για τη γενικότερη δημοφιλία τους.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ