Φεύγει τελικά η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη; Ανησυχία πως θα «κάνουν φτερά» οι φθηνές πτήσεις

Προβληματισμό και ανασφάλεια προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη συμπρωτεύουσα, φημούμενα από τον ερχόμενο Οκτώβρη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου στο ThessPost, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, εντός της εβδομάδας.

Ryanair - Τέλος οι προσιτές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη;

Μπορεί η Fraport Greece να μην έχει επιβεβαιώσει την είδηση, ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς χαρακτηρίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη ως ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη και γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η πλειονότητα των ταξιδιωτών βασίζεται στα προσιτά εισιτήρια της χαμηλού κόστους αεροπορικής.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, θέλοντας να καθησυχάσει υπογραμμίζει στον τοπικό ιστότοπο την πρόθεση της δημοτικής αρχής να συνδράμει τα μέγιστα για το μέλλον του τουρισμού στην πόλη.

«Ο Δήμος είναι σε θέση να κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί, απλά περιμένουμε να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε μια πολύ πιο σωστή πληροφόρηση, και από εκεί και πέρα να δούμε πως μπορούμε να συνδράμουμε προς τη θετική κατεύθυνση για τον τουρισμό» αναφέρει συγκεκριμένα.