Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου από τα λιμάνια της Αττικής

Με πληρότητες που αγγίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις το 100% και εικόνες έντονης κινητικότητας, κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν τα νησιά για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 15/08, 22 αναχωρήσεις πλοίων με συνολικά 15.761 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας, 11 απόπλοι με 4.032 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου επτά αναχωρήσεις πλοίων δρομολόγια με 1.700 επιβάτες.

Χθες παραμονή του 15Αυγουστου η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι πλοίων συμβατικών και ταχύπλοων με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο 9 πλοία με 3.038 επιβάτες.

Το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους