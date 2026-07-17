Φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου: Στο «κόκκινο» η κίνηση – Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια να χτυπά «κόκκινο» και τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των ταξιδιωτών.

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σχεδόν 19.000 επιβάτες με 57 προγραμματισμένα δρομολόγια (23 για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, και 25 πλοία με 32 ταχύπλοα για τον Αργοσαρωνικό). Ενώ στο Λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιούνται 15 και 14 δρομολόγια αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, η μαζική φυγή των αδειούχων προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Κηφισού : Πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη Μεταμόρφωση.

: Πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη Μεταμόρφωση. Αττική Οδός : Σημαντική επιβάρυνση από τη Μεταμόρφωση έως την Παλλήνη.

: Σημαντική επιβάρυνση από τη Μεταμόρφωση έως την Παλλήνη. Μεσογείων και Κηφισίας : Καθυστερήσεις από την Κατεχάκη προς Χολαργό και Μαρούσι αντίστοιχα. Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και Πειραιάς : Έντονη κινητικότητα και καθυστερήσεις περιμετρικά του λιμανιού λόγω της αναχώρησης των επιβατών.

: Καθυστερήσεις από την Κατεχάκη προς Χολαργό και Μαρούσι αντίστοιχα.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Ηράκλειο έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Μαρόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). https://t.co/ZIiUc9m5Nb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026