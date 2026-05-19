Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Ελληνική Αστυνομία για το επερχόμενο Final Four της Euroleague που θα διοργανωθεί στο ΟΑΚΑ.
Το επίπεδο ασφαλείας που θα υπάρξει για την μεγάλη μπασκετική διοργάνωση θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο και ανάλογο με εκείνο που είχε οριστεί για το Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Οι ημιτελικοί της Παρασκευής (22/05) και ο μεγάλος τελικός της Κυριακής (24/05) θα γίνει υπό ασφυκτικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ.
Ειδικότερα, προβλέπονται 4-5 ζώνες ελέγχους γύρω από το ΟΑΚΑ, αλλά και θα υπάρχουν αστυνομικοί αποκλειστικά για τη φύλαξη των αποστολών των 4 ομάδων.
Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις θα ακροβολιστούν στα ξενοδοχεία που θα καταλύσουν οι αποστολές.
Υπάρχουν σχέδια για τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν οι ομάδες, ειδικοί χάρτες για τον τρόπο προσέγγισης του γηπέδου από τους οπαδούς αλλά και προβλέψεις για τους κατοίκους Αμαρουσίου, Καλογρέζας, Ηρακλείου και γύρω περιοχών, που επηρεάζονται από τους αγώνες.
Θα αξιοποιηθούν, επίσης, επίγεια και εναέρια τεχνικά μέσα για την πλήρη παρακολούθηση κάθε δραστηριότητας.
Εκείνες τις μέρες, όποιος κυκλοφορεί σε περιοχή κοντά στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε πάνω του ταυτότητα γιατί είναι εξαιρετικά πιθανό να τη χρειαστεί για ταυτοποίηση, ακόμα και για μία βόλτα.
