Καλοκαίρι, η εποχή που καταλαβαίνεις πόσο στον κόσμο τους ζουν οι influencers

To ΙΕΛΚΑ (τουτέστιν Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) έκανε πολύ πρόσφατα μία έρευνα για την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, από τους περίπου 700 καταναλωτές που ερωτήθηκαν ως δείγμα, κοντά στους μισούς δεν προγραμματίζουν να κάνουν φέτος το καλοκαίρι διακοπές. Αν το δείγμα είναι σωστό, αυτό σημαίνει περίπου οι μισοί Έλληνες και οι μισές Ελληνίδες φέτος δεν θα πάνε πουθενά.

Οι λόγοι που δεν πάει κανείς διακοπές είναι πολλοί. Πρώτα από όλα είναι οι οικονομικοί λόγοι. Φυσικά υπάρχουν και οι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Σκεφτείτε πόσα σπίτια έχουν βαριά ασθενείς το βάρος φροντίδας των οποίων συνήθως το επωμίζεται ένα μέλος ή κάποια μέλη της οικογένειας. Αυτό το λέμε οικογενειακό λόγο αλλά στην πραγματικότητα πάλι οικονομικός είναι.

Ελληνικό καλοκαίρι, η πιο σκληρά ταξική εποχή

Είναι γνωστό ότι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, το καλοκαίρι είναι η πλέον σκληρά ταξική εποχή μιάς και κυριολεκτικά με τις θερμοκρασίες που ανεβαίνουν εδώ (ειδικά τα τελευταία χρόνια), η παραμονή στην πόλη φαντάζει όλο και πιο δύσκολη. Παράλληλα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να φύγεις από αυτή οπότε είναι η εποχή που εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν σκληρότερα από κάθε άλλη τον εγκλώβισμό της.

Υπάρχει η δύσκολη πραγματικότητα που ζουν κυριολεκτικά εκατομμύρια άνθρωποι. Άνθρωποι που θα ξυπνήσουν χαράματα, το πρωί του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να πάνε στη δουλειά τους και να βγάλουν με τίμιο τρόπο τα προς το ζήν. Τους ξέρουμε όλοι. Άνθρωποι που περιμένουν στη στάση του λεωφορείου πριν καν ξημερώσει ή άλλοι που τους βλέπεις να γυρνάνε στην πόλη μέσα στην ντάλα του Ιουλίου.

Υπάρχει βέβαια και μία άλλη πραγματικότητα μίας αδιανόητης επίδειξης πλούτου, κότερων, ακριβών φαγητών και καλοπέρασης. Ο καθένας στο Instagram φτιάχνει μία βιτρίνα του εαυτού του. Άλλος παριστάνει τον έξυπνο, άλλος τον όμορφο, άλλος τον κουλ. Η συγκεκριμένη βιτρίνα είναι σαν να λέει «κοιτάξτε, φτωχάλες, πόσο πλούσιος είμαι».

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, αυτή η πραγματικότητα μοιάζει να είναι κομμένη ακριβώς στη μέση. Σαν σε καρπούζι. Στην πραγματικότητα βέβαια τα κότερα, οι κιτς επιδείξεις πλούτου σε γάμους, τα ακριβά εστιατόρια, τα νησιά αφορούν πολύ-πολύ λιγότερους. Από όσους θα πάνε σε διακοπές, θα πάνε σε χωριά και φίλους φίλων ή στην καλύτερη ολιγοήμερες διακοπές σε κουλ νησιά του Αιγαίου όπου θα έχουν τον νου τους στο κινητό για πιθανό μέιλ από τη δουλειά. Γιατί και οι καλούτσικοι μισθοί έχουν μεγάλα κόστη.

Καλό καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα

Παρακολουθούσα από τίτλους την κόντρα μεταξύ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα με την κατά τα άλλα συμπαθή, Ιωάννα Τούνη, η οποία πολλές φορές έχει γίνει πράγματι στόχος διαφόρων προσωπικών και σεξιστικών επιθέσεων. Σήμερα διάβασα το τελευταίο σκέλος αυτής της κόντρας, ένα στόρι που έλεγε το εξής:

Ιωάννα Τούνη | Instagram/ j.touni

«Καλημέρα, συμπεθέρα μου. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι.

Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, Χριστέ μου, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».

Δεν περιμένω ούτε καν απαιτώ από προνομιούχους που, θεωρητικά τα έχουν πάει καλύτερα από όλους τους άλλους που πήραν 2 μεταπτυχιακά και δουλεύουν για 950 ευρώ 12ωρα, να κατανοήσουν το προνόμιό τους. Η κατανόηση του προνομίου θέλει πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό. Θέλει κυρίως μία πολιτική σκέψη που σου δείχνει πράγματα που η καθημερινότητά σου στα αποκρύπτει.

Σκέφτομαι όμως ποιος διάολο, ακόμα και από εμάς τους κάπως πιο προνομιούχους που θα πάμε διακοπές, μπορεί να πει «καλοκαιράκι λοιπόν» από τις 6 Ιουλίου. Και ποιανού το πρόβλημα είναι ότι βγαίνει ο Λιάγκας και τον βρίζει κάθε τρεις και τώρα που τέλειωσε μπορεί να ξεγνοιάσει. Και μετά σκέφτομαι, γεμάτος άγχη για το σήμερα και για το αύριο, ότι μάλλον κάτι έχω κάνει πολύ λάθος με τη ζωή μου. Απλά, όπως φαίνεται, αυτοί που κάτι έχουν κάνει λάθος με τη ζωή τους είναι και οι συντριπτικά περισσότεροι.