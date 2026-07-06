Θέλετε να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη; Εργατολόγος εξηγεί τον τρόπο

Η εργατολόγος κα Μαργαρίτα Καρδάρη παρείχε αναλυτικές εξηγήσεις σε όσους θέλουν να εξαγοράσουν χρόνια ασφάλισης για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για τα ποσά, τις κατηγορίες των επαγγελματικών αλλά και το πόσα έτη είναι δυνατόν να εξαγοράσει κάποιος.

Τι ισχύει για ιδιωτικό, δημόσιο τομέα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες

Αναλυτικά, όπως είπε η εργατολόγος στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πλασματικών ετών ασφάλισης καταβάλλοντας το 20% επί των μεικτών αποδοχών, με το κατώτατο ποσό να ορίζεται στα 184 ευρώ το μήνα.

Για το δημόσιο υπάρχουν δύο διαφορετικές προβλέψεις:

Όσοι είχαν κάνει αίτηση πριν από τον Δεκέμβριο του 2016, καταβάλουν το 6,67%

Οι υπόλοιποι πληρώνουν το 20%

Στα ποσά αυτά, βάση είναι ο βασικός μισθός, χωρίς να γίνεται προσμέτρηση των επιδομάτων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία.

Ποια ένσημα εξαγοράζονται για πρόωρη σύνταξη

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει η δυνατότητα να εξαγοραστούν τα εξής ένσημα:

στρατιωτική θητεία

σπουδές

χρόνο τέκνων (το δικαιούνται και οι δύο γονείς. Για όσους έχουν δύο, δικαιούνται τρία έτη, οι τρίτεκνοι δικαιούνται έως και πέντε)

γονικές άδειες

ανεργία ή απεργία

μάχιμη 5ετία (για τους ένστολους)

Υπάρχουν, ωστόσο και χρόνοι που δεν μεταφράζονται σε χρήματα. Αυτό αφορά σε ανεργία και ασθένεια - με μέγιστο τις 300 μέρες - η οποία, όμως, είναι επιδοτούμενη.

Πόσα έτη αναγνωρίζονται

Τέλος, και όσον αφορά στα πόσα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται, ισχύουν τα εξής:

ΙΚΑ - ΔΕΚΟ Τράπεζες : έως 7 έτη

: έως 7 έτη Δημόσιο : έως 12 έτη

: έως 12 έτη ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ: έως 7 έτη