Φλώρινα: Σφύριξε ξανά το τρένο με επιβάτη τον Κυρανάκη - Πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο μετά από χρόνια

Με επιβάτη τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσσα προς τη Φλώρινα, με στάση στο Αμύνταιο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Φλώρινας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κυρανάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, επισημαίνοντας ότι «η επαναλειτουργία της γραμμής είναι αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας των τελευταίων μηνών».

Όπως ανέφερε, συνεργεία και τεχνικό προσωπικό του ΟΣΕ και της Hellenic Train «εργάστηκαν συστηματικά ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που είχαν καταστήσει τη γραμμή ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, «η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα/ώρα, τα οποία πιάσαμε σε διαφορά σημεία της διαδρομής».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ακόμα ότι «μέχρι το τέλος Μαΐου θα ξεκινήσει η κανονική εκτέλεση δρομολογίων, με δύο ζεύγη τρένων ημερησίως -ένα πρωινό και ένα απογευματινό», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης τρίτου δρομολογίου, εφόσον υπάρξει αυξημένη επιβατική κίνηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία της επαναλειτουργίας δεν εξαρτάται μόνο από την Πολιτεία, αλλά και από τη στήριξη των πολιτών, σημειώνοντας ότι «η χρήση του τρένου από το επιβατικό κοινό θα καθορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη της γραμμής».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμβολή της τοπικής κοινωνίας, των πολιτικών εκπροσώπων της περιοχής για την επαναλειτουργία της γραμμής. Όπως είπε, «το αίτημα για την επιστροφή του τρένου στη Φλώρινα δεν είχε μόνο συγκοινωνιακή διάσταση, αλλά και κοινωνική», καθώς εξυπηρετεί εργαζόμενους, φοιτητές και ηλικιωμένους, οι οποίοι για χρόνια στερούνταν μια οικονομική και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης.

Έκανε ξεχωριστή αναφορά στα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της ασφάλειας στη λειτουργία του σιδηρόδρομου, ανακοινώνοντας ότι στον επόμενο μήνα «θα τεθεί σε λειτουργία σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού», το οποίο θα παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, για τη θέση των τρένων, την τήρηση των δρομολογίων και τυχόν καθυστερήσεις, ενώ την ίδια στιγμή θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ να παρακολουθεί την κυκλοφορία και να εντοπίζει άμεσα πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών, ενισχύοντας περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στη στρατηγική του υπουργείου για την ανασυγκρότηση του ελληνικού σιδηρόδρομου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, με αιχμή τον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Επανέλαβε, δε, τη δέσμευσή του ότι «μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, ώστε από τον Σεπτέμβριο να επανέλθουν όλα τα δρομολόγια, με πλήρη λειτουργία σύγχρονων συστημάτων τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης».

Σε ό,τι αφορά τη γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα αναβάθμισής της, επισημαίνοντας ότι «αποκαθίσταται μια κρίσιμη διασυνοριακή σύνδεση που παρέμενε ανενεργή επί δεκαετίες».

Αναφορικά με τη σιδηροδρομική διασύνδεση της Φλώρινας με τη Βόρεια Μακεδονία -υπολείπεται ένα μικρό κομμάτι επισκευής της γραμμής κοντά στα σύνορα από την ελληνική πλευρά- δήλωσε ότι «όλο το βάρος των προσπαθειών αφορά τη λειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκη - Φλώρινα, και η ενεργοποίηση άλλων τμημάτων του δικτύου, που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας επικρότησαν, με δηλώσεις τους, οι δήμαρχοι, Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών καθώς και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.