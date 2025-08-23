Φλώρινα: Σπείρα τηλεφωνικής απάτης «ξάφρισε» ηλικιωμένους

Με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης, οργανωμένη σπείρα κατάφερε να εξαπατήσει δύο ηλικιωμένους σε περιοχές της Φλώρινας, έναν 87χρονο άνδρα και μία 85χρονη γυναίκα, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 32.410 ευρώ.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, δύο άνδρες ηλικίας 26 και 56 ετών και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Παράλληλα, αναζητούνται και αναμένεται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (20/8), άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στον 87χρονο, προσποιούμενος τον ιατρό, και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η κόρη του είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση, για την οποία απαιτούνταν 48.000 ευρώ.

Τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων | Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

Παράλληλα, άγνωστη γυναίκα προσποιήθηκε συγγενικό του πρόσωπο, ενισχύοντας την ψευδή ιστορία.

Ο ηλικιωμένος, πεισμένος από την αφήγηση, συγκέντρωσε 30.000 ευρώ και παρέδωσε τα πρώτα 5.000 ευρώ το ίδιο βράδυ και τα υπόλοιπα 25.000 ευρώ το επόμενο πρωί στον 26χρονο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υποτιθέμενη χειρουργική επέμβαση.

Τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων | Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος επρόκειτο να παραδώσει το χρηματικό ποσό στον 56χρονο και την 47χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 56χρονος, από κοινού με την 47χρονη, είχαν μεταβεί με Ι.Χ. σε περιοχή της Φλώρινας και παρέλαβαν από 85χρονη γυναίκα, η οποία είχε εξαπατηθεί με τον ίδιο τρόπο, το ποσό των 2.410 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 27.380 ευρώ, εκ των οποίων τα 25.000 ευρώ αποδόθηκαν στον 87χρονο και τα 2.380 ευρώ στην 85χρονη.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δύο ακόμη ατόμων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ