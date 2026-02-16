FlyOver: Αισιοδοξία για την πορεία του έργου στη Θεσσαλονίκη - Την άνοιξη του ΄27 θα δοθεί σε κυκλοφορία

Με αισιοδοξία προχωρά το έργο του FlyOver στη Θεσσαλονίκη καθώς η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σήμερα (16/2).

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος επισκέφθηκε ένα από τα εργοτάξια του FlyOver, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Δημήτρη Αναγνώπουλο, μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η σκυροδέτηση στο δεύτερο καλούπι της υπερυψωμένης οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Η πρόοδος του έργου είναι εμφανής, διαπίστωσε ο υπουργός, καθώς ενημέρωσε πως η κατασκευή του FlyOver έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 45%.

Εξάλλου, μέσα στην Άνοιξη του 2026 αναμένεται να παραδοθεί το έργο της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα της διάνοιξης της Πόντου.

Νωρίτερα η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες κατασκευής τριών σχολικών κτηρίων στην Καλαμαριά την Ευκαρπία και τα Πεύκα, κτίρια που κατασκευάζονται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να στεγάσουν ένα ειδικό σχολείο, ένα γενικό λύκειο και ένα δημοτικό και Νηπιαγωγείο αντίστοιχα.

Μέσω της ίδιας μεθόδου κατασκευάζονται συνολικά δεκαέξι σχολεία στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κατερίνη.