Flyover: Η γέφυρα των 4 χλμ., το μπλε καλούπι και ο στόχος του 2027

Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο κατασκευής της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (γνωστής ως Flyover) έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών, μετά την επίσκεψή του στα εργοτάξια του έργου. Σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο σημειώνονται καθυστερήσεις στην κατασκευή της γέφυρας μήκους 4 χλμ, όμως o Μάιος 2027 παραμένει η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Flyover.

«Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει βρει τον ρυθμό που θα επιθυμούσαμε, με την έννοια ότι ιδανικά θα πρέπει κάθε άνοιγμα να τελειώνει σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 ημερών. Όμως είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένα τόσο θηριώδες καλούπι για την κατασκευή μίας γέφυρας με αυτή τη μέθοδο. Σε αυτή την αρχική φάση – γιατί ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα της σκυροδέτησης της γέφυρας – αυτό δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις, αλλά το έργο θα πάρει πολύ γρήγορα τον ρυθμό του», δήλωσε ο κ. Ταχιάος.

O Υφυπουργός Υποδομών στο εργοτάξιο του Flyover | Νίκος Ταχιάος/facebook

Τον χειμώνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο καλούπι, το οποίο επιταχύνει το ρυθμό των εργασιών. «Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον κατασκευαστή και τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για την εγκατάσταση και του δεύτερου, πολυσυζητημένου καλουπιού – του λεγόμενου «μπλε καλουπιού» – το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον χειμώνα, συνεχίζοντας την κατασκευή από το σημείο στο οποίο βρεθήκαμε σήμερα. Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στο στόχο ολοκλήρωσης του έργου, τον Μάιο του 2027 και δεν αποκλίνουμε από αυτόν», προσέθεσε ο Υφυπουργός Υποδομών.

Η γέφυρα μήκους 4 χιλιομέτρων θα εκτείνεται από τον Κ6 (κόμβο Νεάπολης) έως τον Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα). Όταν ολοκληρωθεί ο Flyover εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, από 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Flyover

12 χιλιόμετρα έργου

9 ανισόπεδοι κόμβοι

7,6 χιλιόμετρα υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας με τις προσβάσεις αυτής

4 χιλιόμετρα γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (Flyover)

9 γέφυρες

2 στέγαστρα

1 σήραγγα

Εργασίες κατασκευής του Flyover | Νίκος Ταχιάος/facebook