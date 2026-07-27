Φοβερά πράγματα: Οδηγός τραμ με τα πόδια στο χειριστήριο και τσιγάρο στο στόμα

Μια απίστευτη εικόνα κατέγραψε επιβάτης του Τραμ.
Βίντεο δείχνει οδηγό του Τραμ να κάθεται στη θέση του άνετος με τα πόδια πάνω στην κονσόλα που χειρίζεται τον συρμό, ενώ την ίδια ώρα καπνίζει ανενόχλητος το τσιγάρο του ρίχνωντας τη στάχτη στο πάτωμα.
Το στιγμιότυπο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με πολλούς να επισημαίνουν τους κινδύνους της συμπεριφοράς του, θέματα σεβασμού, αλλά και το «ρεζιλίκι» στους τουρίστες που αντικρίζουν αυτές τις εικόνες στην Ελλάδα.
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