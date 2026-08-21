Φοβερές εικόνες σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Νοίκιασε το σπίτι και μετά από 6 χρόνια το βρήκε τρώγλη

Απίστευτη καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, με γυναίκα που ενοικίασε το σπίτι της στην Καλλιθέα και 6 χρόνια αργότερα που μπήκε μέσα, ήρθε αντιμέτωπη με μια αποκρουστική εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η γυναίκα επισκέφτηκε το διαμέρισμά της μετά από 6 χρόνια, όταν ο άνθρωπος στον οποίο το ενοικίαζε έφυγε. Ωστόσο, δεν περιμένε σε καμία περίπτωση να έρθει αντιμέτωπη με την εικόνα που αντίκρισε.

Όπως καταγγέλλει και σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα, το σπίτι είναι γεμάτο μούχλα, σκουπίδια και βρομιά. Μάλιστα η ίδια δημοσίευσε εικόνες του σπιτιού πριν εγκατασταθεί ο προηγούμενος ενοικιαστής, υποστηρίζοντας πως ήταν ολοκαίνουργιο και πως είχε αντικαταστήσει μέχρι και τις ηλεκτρικές συσκευές.

«Προσπαθούσα για δύο, τρία χρόνια να τον βγάλω από το σπίτι, αλλά δεν γινόταν ήταν πολύ δύσκολο. Προστατεύονται οι ενοικιαστές, μου το είχε πει και ο δικηγόρος μου» είπε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, μιλώντας στην εκπομπλη Κοινωνία Ώρα Mega.

«Όταν έφτασε η κατάσταση στο απροχώρητο για εκείνον, αποφάσισε ο ίδιος να φύγει, έληξε βέβεια και το συμβόλαιο», πρόσθεσε.

Συνεχίζει καταγγέλλοντας: «Το σπίτι ήταν επιπλωμένο και τα πράγματα που υπήρχαν είναι εντελώς κατεστραμμένα, καμμένες οι ηλεκτρικές συσκευές, πλημμυρισμένο το σπίτι...Υπερβολικά βρόμικο. Η μυρωδιά φτάνει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Όλη η πολυκατοικία διαμαρτύρεται».

«Ακόμη και το άτομο που φέραμε για να μας πετάξει τα πράγματ από μέσα μου λέει δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μπήκαμε μέσα με μάσκες και γάντια»., συμπλήρωσε.