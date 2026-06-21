Γαστούνη: Προσήχθη γυναίκα που φέρεται να σκότωσε το σκυλάκι - Τι υποστήριξε στην κατάθεσή της

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια γυναίκα περίπου 60 ετών που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας αδέσποτου σκύλου στις 18 Ιουνίου στη Γαστούνη.

Η υπόθεση που προκάλεσε σάλο και αποτροπιασμό μετά την ανάρτηση video στα social media, όπου ξεκάθαρα καταγράφεται ο φρικτός θάνατος ενός αδέσποτου σκύλου από την οδηγό που τον πάτησε με το αυτοκίνητό της, αφού σταμάτησε μπροστά του.

Προσήχθη η ύποπτη για τον θάνατο του σκύλου στη Γαστούνη - Τι υποστήριξε

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ilialive.gr, η ύποπτη για την υπόθεση γυναίκα έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα. Αρχικά στην κατάθεσή της φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση.

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Όμως, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το σκυλί, καθώς και ότι ξεκίνησε το αυτοκίνητό της νομίζοντας ότι αυτό είχε φύγει από το δρόμο.

Πάντως δεν ανέφερε τίποτα για το ότι πέρασε δύο φορές με τον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο τροχό του οχήματός της πάνω από το σκύλο, καθώς και για το γεγονός ότι το άτυχο πλάσμα, όπως ακούγεται ξεκάθαρα στο video, σφαδάζει από τους πόνους πριν ξεψυχήσει.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το σκυλί, καθώς και ότι ξεκίνησε το αυτοκίνητό της νομίζοντας ότι αυτό είχε φύγει από το δρόμο.

Πάντως οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή του και άλλα στοιχεία, μαζί με βιντεοληπτικό υλικό από άλλες κάμερες, καθώς και κάποιες μαρτυρίες, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επιβαρύνουν την ύποπτη.

Το προανακριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον Εισαγγελέα Ηλείας, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά για την ποινική αντιμετώπιση, της υπόθεσης.