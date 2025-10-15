Φοινικούντα: «Άκουσα 2 πυροβολισμούς και μετά άλλους 4» - Αυτόπτης μάρτυρας δίνει τη «σκηνή» του φονικού

Νέες διαστάσεις δίνει στο διπλό φονικό του ιδιοκτήτη και του επιστάτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με έναν Γερμανό τουρίστα, πρώην αστυνομικό να δίνει την εκδοχή του ως αυτόπτης μάρτυρας.

Ο εν λόγω άνδρας, πρώην πυροτεχνουργός και εκπαιδευτής σκύλων για τη γερμανική αστυνομία, ανέφερε στον ΣΚΑΙ, πως τη στιγμή του περιστατικού «Άκουσα 2 πυροβολισμούς και μετά άλλους 4», κάτι που συνάδει και με τον τρόπο που ο νεαρός εκτέλεσε την ψυχρή δολοφονία με το εξάσφαιρο περίστροφό του.

Οι δύο πρώτες σφαίρες βρήκαν στόχο στον ιδιοκτήτη, ενώ οι άλλες τέσσερις προορίζονταν για τον επιστάτη, που προσπάθησε μάταια να ξεφύγει, για να δολοφονηθεί κυνηγημένος από τον δράστη.

Φοινικούντα: Η εικόνα που σχηματίζει η μαρτυρία

Η μαρτυρία επιβεβαιώνει πλήρως το σκηνικό του φόνου, χωρίς να είναι ωστόσο ξεκάθαρο εάν, κάποια από τις 4 μετέπειτα σφαίρες ήταν μεταξύ αυτών που βρήκαν και τον ανιψιό του επιστάτη, που αναφέρει ότι επίσης τραυματίστηκε από το όπλο του δράστη.

Για τον εν λόγω ο Γερμανός μάρτυρας ανέφερε πως τον είδε μετά τη δολοφονία, να κινείται από τον χώρο του εστιατορίου, στο οποίο φερόμενα βρήκε καταφύγιο από τον δράστη.

Παράλληλα, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να εστιάζουν στο περίστροφο της δολοφονίας, αλλά και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φθάσουν από την Καλαμάτα στην Αθήνα.

Σημαντικό βήμα για την έρευνα αποτελεί το γεγονός ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.