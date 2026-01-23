Οι δύο 22χρονοι ήταν οι πρώτοι που οδηγήθηκαν στη φυλακή για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα. Αρχικά και οι δύο υποστήριζαν πως είχαν ρόλο συνεργού.

Όμως, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του εργοδότη και ενός ακόμη εμπλεκόμενου, οι μνήμες τους φαίνεται πως… αναδιαμορφώνονται. Λεπτομέρειες που είχαν καταθέσει, τώρα τις ανακαλούν ή τις τροποποιούν.

Τι περιέγραψαν για το μοιραίο βράδυ

Το «Live News» αποκαλύπτει νέα στοιχεία από τις συμπληρωματικές απολογίες τους. Ο Χ.Τ., εμφανώς φοβισμένος, παραδέχεται ότι η πρώτη του κατάθεση «δεν ίσχυε» και ήταν προϊόν πίεσης και φόβου.

Όπως λέει, γνώριζε τον εργοδότη του από τα 14 του χρόνια και παραδέχεται ότι ακόμη και σήμερα δεν θέλει να πει αν τον φοβάται.

Στη νέα του εκδοχή, ο 22χρονος περιγράφει ότι μπήκε στο κάμπινγκ, αλλά δεν είδε τον δράστη. Ακούει πυροβολισμούς – πρώτα δύο ή τρεις, μετά άλλους τρεις – και παγώνει.

Τρέχει προς τα πίσω, χωρίς να δει κανέναν να φεύγει. Μόνο μια φωνή που ζητούσε βοήθεια, την οποία «δεν θέλει να πει» αν του ήταν γνώριμη.

Τα κενά: διαφυγή, κλήσεις και η θήκη κιθάρας

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο Χ.Τ. αποφεύγει να απαντήσει για κρίσιμα σημεία: – γιατί κατέβηκε από το σκούτερ, – πώς έφτασε με τα πόδια μέχρι την Καλαμάτα χωρίς GPS, – τι συνέβη με την κλήση στις 20:21, – πού ακριβώς πέταξε τη θήκη κιθάρας, – αν ο ανιψιός τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ.

Ο ίδιος λέει ότι πέρασε τη νύχτα στα βουνά και άλλαξε ρούχα στις 06:00 επειδή είχαν βραχεί από την καταιγίδα.

Ο δεύτερος 22χρονος: «Το οργάνωσαν άλλοι»

Ο δεύτερος νεαρός, που αρχικά παρουσιαζόταν ως εκτελεστής αλλά πλέον φαίνεται να είχε βοηθητικό ρόλο, δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Υποστηρίζει ότι ο ανιψιός, ο εργοδότης και ο συνέταιρος ήταν αυτοί που οργάνωσαν το σχέδιο και έπεισαν τον Χ.Τ., ο οποίος «ήθελε χρήματα».

Θεωρεί ότι το όπλο παραδόθηκε σε κάποια από τις στάσεις που έκαναν, χωρίς όμως να έχει αποδείξεις.

Η σχέση με τον εργοδότη και το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, ανιψιός και εργοδότης αρνούνται κάθε εμπλοκή. Ο Χ.Τ. παραδέχεται ότι ο εργοδότης του ασκούσε μεγάλη επιρροή πάνω του. Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, όπου ο επιχειρηματίας φαίνεται να του μιλά με τρόπο που δείχνει ισχυρή πίεση και απαίτηση απόλυτης υπακοής.

Ο 22χρονος αποφεύγει να απαντήσει για τον αριθμό των κινητών που είχε μαζί του, ποιος του έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ και αν μίλησε με κάποιον στα «πακιστανικά» τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των στάσεων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει, ο Χ.Τ. θα έδινε από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του που τον μετέφερε με το σκούτερ στη Φοινικούντα, εφόσον «ο σκοπός» ολοκληρωνόταν.